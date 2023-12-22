Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa'dan Çin'e Yunus Emre şiiriyle yeni yıl mesajı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiirinden dizelerle Çin halkının yeni yılını kutladı.

Büyükelçi Musa'nın yeni yıl mesajı, İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) televizyon kanalı ve web sitesinde yayımlandı.

Musa, mesajında, "Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim sevilelim / Dünya kimseye kalmaz" dizelerini Türkçe, İngilizce ve Çince okudu.

Musa'nın mesajının aktarıldığı videoda Yunus Emre'nin dizelerine Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin kar manzarası altındaki görüntüleri eşlik etti.

Musa, mesajında, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 1971'de kurulduğunu ama iki ülke ilişkilerinin geçmişinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"15. veya 16. yüzyıldaki dünya haritasını bir an gözümüzün önüne getirelim. Kaç ülke sayabilirsiniz? Bu, ortak tarihimizi, Türk-Çin ilişkilerinin anlamını kavramak açısından çok önemli bir husustur."

Büyükelçi Musa, mesajını, "Hepinize mutlu bir yıl diliyorum." sözleriyle noktaladı.