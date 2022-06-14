Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı verildi

Nijer'deki görevi sona eren Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un talimatlarıyla Nijer Devlet Liyakat Nişanı'yla taltif edildi.

Nijer'deki görevi sona eren Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un talimatlarıyla Nijer Devlet Liyakat Nişanı'yla taltif edildi.

Nijer Dışişleri ve İş Birliği Bakanlığında düzenlenen törenle, Büyükelçi Arı'ya Nijer Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi.

Törende konuşan Nijer Dışişleri ve İş Birliği Bakanı Vekili, Adalet Bakanı Ikta Abdoulaye Mohamed, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde her alanda gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, gelecek dönemde mevcut iş birliği potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Ikta, dost ve kardeş ülkeler olan Nijer ve Türkiye'nin halklarının ikili ilişkilerin daha ileriye taşınmasını istediğini kaydetti.

Törene, Enerji ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Ibrahim Yacouba, Sanayi ve Gençlerin Girişimciliği Bakanı Gourouza Magagi Salamatou, Ulaştırma Bakanı Oumarou Malam Alma, İnsani Yardım ve Afet Yönetimi Bakanı Laouan Magagi, Maliye Bakanlığı nezdinde

Bütçeden Sorumlu Delege Bakan Tchousso Rahamatou Oumarou Tchiany ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Niamey'de yerleşik büyükelçiler ve uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldı.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti Mustafa Türker Türkiye Nijer Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title