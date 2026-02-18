Milli Savunma Bakanlığı: Ülkemizin NATO'ya Katılışının 74'üncü Yıl Dönümü Kutlu Olsun

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin NATO'ya katılışının 74'üncü yıl dönümü kutlu olsun. 74 yıldır barışın, güvenliğin ve ortak savunmanın bir parçası olarak müttefiklerimizle birlikte bölgesel ve küresel istikrara katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA