Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret - Haberler

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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret

AA - Emre Doğan - Güncel
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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, 18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, 18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Ahmet Rıza Demirer, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın Batı Kudüs'te kamp yaptığı otelde genç atletlerle bir araya geldi.

Büyükelçi Demirer, milli sporculara 4-7 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, yaptığı ziyaret dolayısıyla Büyükelçi Demirer'e teşekkür etti. Alpkılıç, Ahmet Rıza Demirer'e milli takım forması takdim etti.

AA / Emre Doğan - Güncel

Ahmet Rıza Türkiye Kudüs Güncel Haberler

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