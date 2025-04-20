Türkiye'nin Konsolosluğu, Rümeysa Öztürk'e Destek Sağlıyor

(ANKARA)- Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Diğdem Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı öğrenci Rümeysa Öztürk'e gerekli konsolosluk desteğinin düzenli olarak sağlandığını, kefaletle serbest bırakılması talebinin ise 9 Mayıs'ta ele alınacağını belirtti.

Buner, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay ABD'de gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi, Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'le ilgili ABD'de devam eden hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Buner, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Gerekli konsolosluk desteği düzenli olarak sağlanmaktadır"

"Rümeysa Öztürk adlı vatandaşımızın gözaltına alınmasını izleyen süreç, başından bu yana yakından takip edilmektedir. Adı geçenin avukatlarına düzenli erişiminin sağlanması, gözaltı koşullarının iyileştirilmesi, gerekli ilaçlarının temin edilmesi, ailesiyle iletişime geçmesinin sağlanması gibi hususlar başta olmak üzere kendisine gerekli konsolosluk desteği düzenli olarak sağlanmaktadır. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu yerde çeşitli kereler ziyaret etmiştir. Başkonsolosluğumuzca da Öztürk'le çevrimiçi olarak görüşülmüştür.

Halihazırda, Rümeysa Öztürk adına iki adli süreç bulunmaktadır. Bu süreçlerden ilki Louisiana'daki göçmenlik davasıdır. Bu çerçevede, 16 Nisan'da yapılan ve Houston Başkonsolosumuzun katıldığı duruşmada ilgili hakim, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebini maalesef reddetmiştir. Vatandaşımızın vizesinin, ABD Dışişleri Bakanlığınca iptali hususunun hukuka uygunluğunu inceleme yetkisinin olup olmadığına dair kararını ise 1 Mayıs'ta yapacağı duruşmada vereceğini açıklamıştır.

"Kefaletle serbest bırakılması talebi 9 Mayıs'ta ele alınacak"

İkinci süreç Öztürk'ün gözaltına alınmasına itirazına ilişkindir. Bu itiraz, önce vatandaşımızın gözaltına alındığı Massachusetts'teki federal mahkemeye yapılmıştır. Söz konusu mahkeme, başvurunun yapıldığı saatte Rümeysa Öztürk'ün Vermont'ta olması nedeniyle dosyayı Vermont'taki federal mahkemeye sevk etmiştir. Vermont'taki mahkemedeyse 14 Nisan'da yapılan ve bu sefer tarafımızdan takip edilen duruşma bağlamında hakim kararını 18 Nisan'da açıklamıştır. Bu çerçevede mahkeme, itirazı incelemeye yetkili olduğuna hükmetmiştir. Mahkeme ayrıca, Rümeysa Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiştir. Vatandaşımızın itiraz başvurusu, 22 Mayıs'ta görüşülecektir. Kefaletle serbest bırakılması talebi ise 9 Mayıs'ta ele alınacaktır.

Öte yandan mahkeme taraflara, bu kararı temyiz edebilmeleri için dört günlük bir süre tanımıştır. Her iki süreç de yakından takip edilmeye devam edilecek olup vatandaşımıza gerekli konsolosluk hizmeti sağlanacaktır."