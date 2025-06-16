Türkiye'nin Kırgızistan'da kurduğu "Bilim Bişkek" çocukların bilimle iletişimini geliştiriyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) ve Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hayata geçirilen "Bilim Bişkek"...

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Kırgızistan Fikri Mülkiyet ve İnovasyon Devlet Ajansı (Kırgızpatent) ve Kırgızistan Milli Üniversitesi (KMÜ) işbirliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hayata geçirilen "Bilim Bişkek" Merkezi, çocukların bilimle iletişimine katkı sağlıyor.

Teknoloji, matematik, tasarım, doğa bilimleri, astronomi, havacılık ve uzay atölyelerini bünyesinde barındıran merkez, hayal kuran ve kurdukları hayalleri gerçeğe dönüştüren gençleri yetiştirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

TİKA tarafından KMÜ'nün yerleşkesinde kendi altyapısı üzerinde kurulan ve modern teknoloji imkanlarıyla donatılan merkez bina üç kattan oluşuyor, binada spor alanı ile otopark da bulunuyor.

Merkez, geleceğin bilim insanlarını ortaya çıkarmak amacıyla kuruldu

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, AA muhabirine, merkezin açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Kasım 2024'te Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle yapıldığını belirtti.

Bodur, "Öğrenciler, merkezdeki atölyelerde okullarında görmüş oldukları teorik eğitimi pratiğe dönüştürerek hayal ettikleri projeleri hayata geçirmek için fırsat elde edecekler." ifadesini kullandı.

Merkezde 5 atölyenin bulunduğunu anlatan Bodur, 6-14 yaşındaki Kırgızistanlı çocukların eğitim aldığı merkezin, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

Merkez, uzun dönem eğitim kurslarına hazırlanıyor

T3 Vakfı Kırgızistan Temsilcisi ve Bilim Bişkek Müdürü Dr. Sancar Altımışev, merkezdeki çocuklara kısa dönem eğitim verildiğini ve uzun dönem eğitim kurslarına öğrenci alımına hazırlandıklarını söyledi.

Altımışev, merkezi ziyaret eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin merkezde düzenlenen dört saatlik tanıtım dersinde belirlenip iki aylık kursa tabi tutulduklarını belirterek, kısa dönem eğitimde çocukların teknolojiye ilgisini uyandırmayı ve meraklarını artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Merkezde uzun dönem eğitim kursuna katılmak isteyen öğrencilere yönelik çalışmalarına değinen Altımışev, "Uzun dönem deneyap eğitim kurslarına eylül ayında başlıyoruz. Deneyap eğitimi için öğrenciler sınavla alınacak. Eğitim süresi 3 yıl olacak. Buradaki amacımız, geleceğin mühendislerini hazırlamak." dedi.

Altımışev, deneyap programında öğrencilerin yapay zeka, mobil uygulama, robotik kodlama, yazılım, tasarım, yeşil enerji ve benzeri konularda eğitim göreceklerini, kendi teknoloji takımını kurarak bir teknoloji projesi üretecek öğrencilerin de ileride TEKNOFEST'teki yarışmalara katılabileceklerini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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