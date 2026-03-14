Türkiye'den Gazzeli Ailelere İftar Desteği

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, ramazan ayı dolayısıyla Gazzeli aileler için iftar programı düzenledi.

Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen iftara 150 Gazzeli davetli ile Mısır'ın medya temsilcileri katıldı.

Programda, Mısırlı ünlü kurra Dr. Ahmed Naina Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna dikkati çekerek, etkinliğin Türk Verenel Derneği desteğiyle düzenlendiğini ve Türk halkı ile şirketlerinin Gazzelilere yardım için seferberlik ruhuyla hareket etmeye devam ettiğini söyledi.

Şen, bölgede devam eden savaşın İslam dünyasını derinden sarstığını belirterek, diplomasi ve müzakere yoluna dönülmesi, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve güç kullanımından kaçınılmasının önemine işaret etti.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" politikasına bağlı Türkiye'nin savaşın içine çekilmeyeceğini ifade eden Şen, Türkiye'nin barış ve istikrar odaklı politikalarını Mısır gibi kardeş ülkelerle istişare ve koordinasyon halinde sürdüreceğini ifade etti."

Şen, Şeyh Abdulbasit'in halefi olarak gördüğü Dr. Naina'yı ağırlamaktan mutlu olduğunu ve kendisinin kıraatından her zaman feyz aldığını ifade ederek, kendisinin yakında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Kur'an-ı Kerim tilaveti için Ankara'ya gideceğini ifade etti.

Büyükelçi Şen, Gazze halkına yönelik dayanışma faaliyetlerinin ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurguladı.