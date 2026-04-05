DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İran’a gelişmiş silah sistemleri tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDDİALAR YALANLANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

“PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA”

Açıklamada, bu tür içeriklerin Türkiye’nin bölgesel politikalarına zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı girişimler olduğu ifade edildi. Söz konusu iddiaların, psikolojik harp ve kara propaganda kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve istikrarı önceleyen bir politika izlediği belirtilerek, diplomasi odaklı yaklaşımın sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun manipüle edilmemesi için resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.