DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İran’a silah tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, söz konusu içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon ve propaganda amaçlı olduğunu vurgulayarak, resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.
İDDİALAR YALANLANDI
DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtildi.
“PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA”
Açıklamada, bu tür içeriklerin Türkiye’nin bölgesel politikalarına zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı girişimler olduğu ifade edildi. Söz konusu iddiaların, psikolojik harp ve kara propaganda kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.
Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve istikrarı önceleyen bir politika izlediği belirtilerek, diplomasi odaklı yaklaşımın sürdürüldüğü ifade edildi.
Yetkililer, kamuoyunun manipüle edilmemesi için resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.