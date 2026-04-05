DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı

DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin İran’a silah tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, söz konusu içeriklerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon ve propaganda amaçlı olduğunu vurgulayarak, resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran'a gelişmiş silah sistemleri tedarik ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Sosyal medyada dolaşan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin İran’a gelişmiş silah sistemleri tedarik ettiği ve ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemlerle vurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDDİALAR YALANLANDI

DMM tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşıma giren söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtildi.

“PSİKOLOJİK HARP VE KARA PROPAGANDA”

Açıklamada, bu tür içeriklerin Türkiye’nin bölgesel politikalarına zarar vermeyi amaçlayan kasıtlı girişimler olduğu ifade edildi. Söz konusu iddiaların, psikolojik harp ve kara propaganda kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Türkiye’nin bölgesel krizlerde barış ve istikrarı önceleyen bir politika izlediği belirtilerek, diplomasi odaklı yaklaşımın sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun manipüle edilmemesi için resmi kaynaklar dışındaki spekülatif bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGenco:

Kim vurduysa eline sağlık

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

Vurduysasa güzel demek vurabiliriz

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

herşeye bir açıklama tapmak zorunda mısınız? Bırakın öyle bilinsin

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

:)

Haber YorumlarıBay Che:

Reis patronunun uçağını düşürmez

