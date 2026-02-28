Haberler

DMM: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği iddiaları asılsızdır

Güncelleme:
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya mecralarında yer alan Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir. Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" denildi.

