Türkiye'nin İlk Uzaya Çıkan Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Konya'da Alper Gezeravcı, uzay yolculuğunda yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaşarak, gençlere ideallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Konya'da Türkiye'nin ilk uzaya çıkan astronotu Alper Gezeravcı, öğrencilerle bir araya gelerek, uzay yolculuğunda yaşadığı deneyimleri aktardı.

İl Milli Eğittim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gezeravcı, Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, uzay yolculuğunda yaşadığı deneyimleri aktardı.

Gezeravcı, gençlere ideallerinin peşinden gitmeleri ve asla vazgeçmemeleri tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
