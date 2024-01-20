Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, ISS'e ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmesi Ankara Kızılay Meydanı'ndan heyecanla takip edildi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile Ax-3 misyonunda görevli diğer 3 mürettebatı taşıyan SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü ISS'e ulaştı. Uzay aracının ISS'ye saat 13.42 itibarıyla kenetlenmesi, Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda kurulan planetaryumdan da takip edildi. Vatandaşlar, buradaki görevliler tarafından bilgilendirildi. Kenetlenme anı alkışlarla kutlandı. Öte yandan Türkiye saati ile 15.00 sıralarında astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek. Alper Gezeravcı, kendilerini bekleyen ISS'de görevli ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek. İstasyonda halihazırda Rus, ABD, Japon ve Danimarkalı olmak üzere toplam 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.