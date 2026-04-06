Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" 2 yaşına girdi

Balıkesir Üniversitesi'nde, Türkiye'nin ilk tüp tayı 'Balat' için 2. yaş günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe üniversite rektörü ve hayvancılık uzmanları katıldı.

Türkiye'nin ilk tüp tayı olma özelliğiyle Balıkesir Üniversitesinde (BAÜN) dünyaya gelen "Balat" için 2. yaş günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

BAÜN Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya İlhan katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki ekip tarafından Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyoların taşıyıcı kısrağa nakledilmesi yöntemiyle dünyaya getirilen Balat'ın gelişim süreci hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı, Balat'ın sağlıklı bir gelişim süreci geçirdiğini belirterek, bakım ve beslenme rutinlerine dair Rektör Oğurlu'ya sunum yaptı.

Üniversite personelinin de yer aldığı programda, 2 yaşını dolduran Balat'a elma ve havuç ikram edildi.

Rektör Oğurlu ve beraberindekiler, merkezin uygulama çiftliğindeki diğer çalışmaları da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
