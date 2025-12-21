Haberler

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Okulu'nda yaklaşık 30 bin öğrenciye çevre eğitimi verildi

Altındağ Belediyesince, 2022'de hizmete açılan "Sıfır Atık Okulu"nda bugüne kadar sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 8 Aralık 2022'de açılışını yaptığı "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi", Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Okulu" olma özelliğini taşıyor.

Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan merkezde çocuklar, çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçlendiriliyor.

İçeriklerin öğrencilerin yaş gruplarına göre planlandığı merkezde atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemi uygulamalı anlatılıyor. Oyunlar, sergi alanı gezileri ve kompost çalışmalarıyla çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor.

2 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Üç yılı geride bırakan merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin sorumlusu Sevgi Ceren Kahraman, bugüne kadar başta Ankara ve aynı zamanda farklı illerden yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Merkezin Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Okulu" olma prensibiyle çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Kahraman, "Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, ana sınıfından üniversiteye kadar yaklaşık 30 bin öğrenci geldi. Bazen yurt dışından gelen öğrencilerimiz de oluyor. Merkezde Türkçe ve gerektiğinde İngilizce eğitimler veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Etkinlikler ve eğitimlerin yaş gruplarına uygun şekilde planlandığını belirten Kahraman, çocuklara öncelikli olarak temizlik ve kişisel temizliğin önemi konusunda bilgi verildiğini, ardından "Sıfır atık, geri dönüşüm nedir?", "Atıklarımızı neden ayrı ayrı toplamalıyız?" gibi konularda detaylı anlatımların yapıldığını ifade etti.

Kahraman, okulda çocuklara çeşitli oyunlar, aktiviteler ve boyama etkinlikleriyle geri dönüşümü öğrettiklerini anlattı.

"Çocuklardan çok olumlu tepkiler alıyoruz"

Çocukların bu eğitimlere büyük bir ilgiyle yaklaştığını, heyecanlı, çevreye duyarlı ve korumacı tutum sergilediklerini belirten Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler, artık birer 'Çevre müfettişisiniz, bilinçlisiniz ve çevre size emanet.' dediğimizde çocuklardan çok olumlu, büyük tepkiler alıyoruz. Geçen yıl, iki sene önce merkezde eğitim alan çocuklar, buradaki eğitimlere tekrar çok mutlu bir şekilde geliyor. Bu süreçte sıfır atık, çevreyi koruma konusunda neler yaptılarsa bizimle paylaşıyorlar."

Pazar yerleri ve hallerdeki atıklar, komposta dönüştürülüyor

Merkezin sergi alanında sıfır atık prensibiyle hazırlanmış 500'e yakın ürünün bulunduğunu dile getiren Kahraman, çocukların bu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Sergi alanında özellikle çeşitli atıklardan yapılan kıyafetler, Altındağ Kalesi maketi, makinalar ve spor aletlerinin çocukların dikkatini çektiğini anlatan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sergi alanındaki kompost makineleri de çocukların çok ilgisini çekiyor. Altındağ Belediyesi olarak bu makinelerle organik atıkları geri dönüştürüyoruz. Pazar yerleri ve hallerdeki atıkları toplayıp geri dönüştürüyoruz. Çocuklara bunların geri dönüşümünün ne kadar yararlı olduğunu anlatıyoruz. Bu ürettiğimiz kompostun park ve bahçelerde ağaçların çiçeklerin ve meyve sebzenin dibine kullanıldığında ne kadar yararlı olduğunu öğretmeye çalışıyoruz."

