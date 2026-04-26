Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotundan, Dünya Pilotlar Günü'ne özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotundan, Dünya Pilotlar Günü'ne özel gösteri
TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Dünya Pilotlar Günü'ne özel olarak 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı.

TÜRKİYE'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Dünya Pilotlar Günü'ne özel olarak 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü etkinlikleri kapsamında amatör ve sportif havacılık temsilcilerini ağırladı. Düzenlenen sempozyuma Warbird gösteri pilotu Andy Goodall, özel bir hava yolu şirketinde kaptan pilot olan Macit Özalp ile ODTÜ, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özgen konuşmacı olarak katıldı. Daha sonra Türkiye'nin ilk kadın profesyonel akrobasi pilotu evli ve 2 çocuk annesi Semin Öztürk Şener, 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla gösteri yaptı. Şener'in havada zorlu manevralarla yaptığı akrobasi gösterisi beğeni topladı. Sempozyuma katılan pilotlar, Şener'in gösterisini ilgiyle izleyerek bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Gösterisinin ardından Semin Öztürk Şener, sempozyuma katılan sevenlerine imza dağıtarak tebrikleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
