Türkiye'nin ilk 'Orman Okulu' Bolu'da eğitime başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Orman Okulu" projesi, yeni eğitim-öğretim yılında Bolu'da öğrencileri doğayla buluşturmaya başladı.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde yaklaşık 30 dönümlük alanda kurulan "Orman Okulu"nda, öğrencilerin doğayı tanımaları, deneyimleyerek öğrenmeleri ve ormanların korunmasına ilişkin farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur'un katıldığı ilk eğitim programında, Kültür İlkokulu'ndan gelen 40 öğrenci, "Tasarım", "Toprak", "Böcek Oteli", "Gözlem Noktası", "Ekosistem", "Ormancılık" ve "Orman Koruma" atölyelerinde uygulamalı çalışmalara katıldı.

Toprak Atölyesi'nde saksılara toprak dolduran öğrenciler, Böcek Oteli Atölyesi'nde ise böceklerin yaşam döngüsünü gözlemledi. Ormancılık ve Orman Koruma Atölyeleri'nde orman teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi alan öğrenciler, ormancılık faaliyetlerinin ormanların korunmasındaki önemini öğrendi. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yöntemler de maketler üzerinden anlatıldı.

Eğitimlerin ardından öğrenciler, oyun parkuru, orman sesleri parkuru, amfi tiyatro ve masal evi gibi alanlarda vakit geçirdi.

Orman Okulu'ndaki istasyonları gezen Vali Aydın, gazetecilere, projenin ilk öğrencilerini ağırladığını söyledi.

Aydın, okulun Türkiye'de ilk ve tek olduğunu bildirerek, 7 farklı istasyonda eğitim verileceğini kaydetti.

Projenin ilk defa Bolu'da hayata geçirildiğini yineleyen Aydın, "Günde 40-50 öğrencimizin aynı anda yaşayarak deneyim sağlayacağı, deneyim kazanacağı bir okul burası." dedi.

Program çerçevesinde 4-12 yaş arasındaki öğrencilerin Orman Okulu'nu ziyaret edeceğini aktaran Aydın, "Çocuklarımız buraya gelerek her istasyonda, her atölyede konunun uzmanı öğretmenlerimiz eşliğinde doğayla iç içe, yani aslında sınıf ortamını doğaya, ormana taşıyarak burada çocuklarımıza deneyim yaşatacağız. Doğayla, ormanla, ormanların korunmasıyla ilgili, yangın hassasiyeti ile ilgili bilgiler verilecek." diye konuştu.

Aydın, projenin, "Keşfet, Deneyimle ve Paylaş" mottosuyla hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA