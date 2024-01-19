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Türkiye'nin İlk Astronotu Uzaya Gönderiliyor

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Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larını yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uzay misyonunun başlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra geldi. Bayraktar, 'Ülkemizin milli uzay programı çerçevesinde kendi uydularımızı tasarlayıp uzaya fırlatmayı başardık. Bugünde ilk astronotumuz uzaya gidecek' dedi.

TÜRKİYE'de gözler, Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna çevrildi. Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larını yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uzay misyonunun başlamasına dakikalar kala Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra geldi. Bayraktar, "Ülkemizin milli uzay programı çerçevesinde kendi uydularımızı tasarlayıp uzaya fırlatmayı başardık. Bugünde ilk astronotumuz uzaya gidecek" dedi.

Türkiye'de gözler, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yolculuğuna çevrildi. 14 gün boyuna Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirecek olan Gezeravcı'nın fırlatma töreni için bir çok ilde platformlar kuruldu. Türkiye'nin ilk İHA ve SİHA'larını yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'da bu heyecana katılmak için Taksim Meydanı'nda kurulan çadıra geldi. Bayraktar, "Milli Teknoloji Vizyonuyla göklerde yürüttüğümüz adeta havacılıkta akamete uğramış serüvenimizin yeniden dirilişi olan insansız hava araçlarına verdiğimiz mücadele ve onun ötesinde de uzayda atılacak adımlar. Bir anlamda da bu serüvenin şahlanışının göstergesi. Bunlar tabi ülkemiz, Milli Uzay Programı çerçevesinde kendi uydularımızı tasarlayıp uzaya fırlatmayı başardı. Bugünde ilk astronotumuz uzaya gidecek. Tabii benim küçüklükten beri tutkum savaş uçağı pilotu olmaktı. O tutkumu, insansız hava araçlarımız ve hususi pilot lisansına sahip olmamla gerçekleştirmeye çalıştım. Uzay da onun bir ötesi. Bugün de yine havacılıkta ve uzayda tarihi bir olaya tanıklık etmek için burada, gençlerimizle birlikte Taksim Meydanı'nda tarihi anı izleyeceğiz. Dualarla geleceğe uzanan kapı gibi böylesine bir günde büyük bir coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taksim Uzay Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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