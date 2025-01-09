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Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Anlattı

Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uzay Yolculuğunu Anlattı
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Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde öğrencilere Türkiye'nin uzay serüveni ve geleceği hakkında bilgi verdi. Uzay yolculuğu süreci ve Türkiye Milli Uzay Programı hakkında önemli bilgiler paylaşan Gezeravcı, gençlere potansiyellerini küçümsememeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci ve deneyimlerini anlattı.

Gezeravcı, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Uzay yolculuğundan döndüğü günden beri ülkenin dört bir yanında 261 program gerçekleştirdiğini belirten Gezeravcı, Türkiye'nin uzay serüveninin detaylarını paylaştı.

Gezeravcı, bu ülkenin evlatları olarak dünyanın gelişmiş ülkelerindeki insanlarından potansiyel olarak hiçbir eksiklerinin olmadığını vurgulayarak, "Bu görev yıllardır zihinlerimizden kemikleşmiş bir ön yargıyı yıkan 'Bu ülkeden olmaz, bu ülkenin çocuklarından çıkmaz' denilen bir görevi, bu ülkenin çocukları tarafından da muadillerinden çok daha iyi şekilde yapılabileceğini net olarak ortaya koyan bir görev oldu." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak biz uzaya yabancı bir ülke değildik" diyen Gezeravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1984 yılında TÜBİTAK UZAY'ın kurulmasından itibaren birçok uydu geliştirme projesinin içerisinde yer alan bir ülkeydik. BİLSAT, RASAT, İMECE, GÖKTÜRK, TÜRKSAT uydularının geliştirilme sürecinde gerek bu işin yüklenici kurumumuz TÜBİTAK UZAY gerekse müşterek faaliyeti birlikte yürüttüğümüz kurumlardan elde edilen birikim ve tecrübenin neticesinde hakikaten uzay alanında faal ülkelerden biri haline geldik."

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin geleceği için kurduğu en büyük hayallerinin toprak üstündeki zenginlikleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Lütfen, potansiyelinizi hiçbir zaman hor görmeyin. Bu potansiyeli de kimsenin küçüksemesine müsaade etmeyin. Belli başarılara ve kafanızdaki hedeflere ulaşmak için yaşınızın 40'lara, 50'lere, 60'lara geleceğini, bu zamana kadar hala hazırlık için önünüzde zaman olduğunu da düşünmeyin. Bizi uzaya gönderen o roketi, kapsülü imal eden, uzay yolculuğuyla ilgili bütün hesaplamaları yapan, emniyetle götürüp getiren SPACE X firmasının yaş ortalaması 26'ydı."

Bugün bir objenin uzaya gönderilmesi istendiğinde minimum 2,5 yıl sonrasına gün alınabildiğini dile getiren Gezeravcı, uzaya erişimde başka bir ülkenin veya bir organizasyonun eline bakmanın uzaya ulaşımı kısıtlayan, bağımsızlığı engelleyen faktörlerden biri olduğunu vurguladı.

Gezeravcı, uzaya yönelik operasyon dinamikleri göz önüne alındığında, en efektif yapılabildiği dünyanın ekvator hattı civarında, dip bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bu, uzaya erişim noktasında koymuş olduğumuz hedeflerin, planladığımız takvimlerle yürütülmesi konusunda bize bir bağımsızlık sağlayacak. Kendi hedeflerimizi gerçekleştireceğiz hem de ihtiyacı olan başka ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vererek buradan bir katma değer kazanmaya imkan sağlama noktasında, ilave olarak da savunma alanındaki gelmiş olduğumuz son 15 yılda gelmiş olduğumuz başarıları bambaşka bir noktaya çıtaya taşıyacak altyapı kapasitelerini bize verecek projelerden bir tanesi." diye konuştu.

Gezeravcı'nın programında, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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