Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Uzay Deneyimlerini Öğrencilerle Paylaştı
Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul'da öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki deneyimlerini ve Türkiye Milli Uzay Programı'na dair bilgileri aktardı. Etkinlikte, Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği deneylere ve gelecekteki uzay hedeflerine dair bilgiler verildi.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul'da öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci ve deneyimlerini anlattı.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ülkemizin Uzay Araştırmaları Vizyonu" etkinliğine katılan Gezeravcı, öğrencilere Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Uzaya gitmeden önce farklı eğitimler aldığını belirten Gezeravcı, fırlatmanın 19 Ocak 2024'te gerçekleştirildiğini, yaklaşık 36 saatin ardından planlanan yere ulaştıklarını anlattı.

Uzayda 13 deney yaptığını söyleyen Gezeravcı, "İnsanını uluslararası uzay istasyonuna eriştirebilen dünyanın 22'nci ülkesi olduk. Biz bu ülkenin parlak zihinli bilim insanları sayesinde tarihimizde ilk defa gitmiş olduğumuz uzayda hakikaten alnımızın akıyla 13 deneyi başarılı bir şekilde sonlandırıp geri gelme imkanı bulduk." diye konuştu.

Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, 100. yılında bir vatandaşını uzaya gönderme ve insanlı uzay faaliyetleri alanında ilk adımını atma sürecine dahil olduğunu söyledi.

Türkiye'nin uzay hedeflerine değinen Gezeravcı, "Bir diğer hedef, aya erişim noktasında koyulmuş Ay Araştırma Programı. Biz 2027 yılının ilk çeyreğinde aya ulaşacak şekilde bir plan yapmış durumdayız ve bu planın hazırlık süreçleri devam ediyor. Herhangi bir insanını ya da bir objesini ay yüzeyine indirebilmiş sadece 5 ülke var. Türkiye Cumhuriyeti 6. ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumda." dedi.

Gezeravcı, uzay yolculuğuna hazırlanırken zorlandığı aşama ve bu süreci nasıl aştığıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Askeri havacılıktan getirmiş olduğum tecrübe birikimim bu görevde müthiş faydalı oldu, özellikle fizyolojik gereksinimler açısından çok rahat ettirdi. Zorlandığım görevin eğitim aşamasında ya da görevin icrası aşamasında herhangi bir safha yoktu ama zor olan şöyle bir kısım vardı. Seçim aşamaları gizli yürüyordu. Ailem dahi süreci Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla öğrendi. O sürecin içerisinde görev yaptığım yer bir askeri ortam. Askeri jet pilotu olarak görev yapıyorum ve görev yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ortamın içerisinde sürekli seçim aşamaları için gizli hiç kimseye bir şey söylemeden gidip gelmek zorunda kalmak belki de en zorlu olan kısımdı. Çünkü yapmak zorunda olduğunuz, devam ettirmek zorunda olduğunuz bir süreç var. Ancak kimsenin bilgisi yok. En zorlu kısım orasıydı."

Uzaydaki radyasyonun DNA üzerindeki etkilerini incelediği deneyde en dikkati çekici bulgunun ne olduğu sorusu üzerine Gezeravcı, "23-24 Haziran tarihlerinde deneyin sahibi olan üniversitelerimiz, hocalarımız ve TÜBİTAK bünyesinde bir çalıştay gerçekleştirdik. Aslında yapmış olduğumuz deneylerin sonuçları şu anda bir kısmı kısmi olarak, bir kısmı da tamamlanış olarak ulaşmış bize durumda. Ancak biz oraya gittiğimizde bu deneyleri sadece opere edendik, gerçekleştirendik. Deneyin asıl sahibi olan, ömrünü bu işe adamış olan hocalarımız ve bu hocalarımızın eriştikleri bulguları, bu bütün ömürlerine adadıkları çalışmanın bir meyvesi olarak açıklama onurunu onlara bırakma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Gezeravcı, evrenin sınırsızlığı ve bilinmezliği karşısında bireyin varoluş kavramını nasıl yorumladığı sorusuna, "Hem kültürel açıdan hem de içinde büyüdüğümüz toplumun inanç seviyesi açısından bu konuda ayağı en yere basan bireyleriz. Zaten kutsal kitabımız bize bununla ilgili çok fazla ipucu veriyor. Ancak birey olarak insanoğlu olarak uzaya erişim noktasında o çok övündüğünüz 70 yılda teknolojinin geldiği safha ve uzayda eriştiğimiz nokta, o uzaya giderken erişemediğimiz noktanın yanında maalesef denizde kum tanesi. İnsanoğlunun daha araştırmayı ve bulguya ulaşmayı hedeflediği birçok içerik var." şeklinde cevap verdi.

Etkinlikte, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Gezeravcı'ya plaket ve hediye takdim etti.

Programın sonunda Gezeravcı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
