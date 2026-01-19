Haberler

Bakan Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kacır, 19 Ocak 2024'ün Türkiye'nin uzay tarihine geçen önemli bir gün olduğunu belirterek "19 Ocak 2024: Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştiği tarih. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcının Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği görevin ikinci yıl dönümündeyiz. Uzay çalışmalarımızda attığımız her adımla daha ileri hedeflere yürüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, paylaşımında yıl dönümüne ilişkin bir videoya da yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
