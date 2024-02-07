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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini inceledi

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Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti.

Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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