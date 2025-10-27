Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan'da Gençlerle Buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan'ın farklı üniversitelerinde eğitim gören gençlere Türkiye'nin Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin uzaya giden ilk astronotu olduğu için gurur duyduğunu ifade eden Gezeravcı, Türkiye'nin her yerini ve dünyanın birçok ülkesini ziyaret ederek bilgi ve birikimlerini öğrencilerle paylaştığını söyledi.

Uzayın keşfi ve bilimsel ilerlemenin önemine değinen Gezeravcı, teknolojiye olan tutkusunu da dile getirdi.

Öğrencileri, "Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin." diyerek motive eden Gezeravcı, Türk milletinin pratik zekasıyla her türlü sorunun üstesinden gelebileceğini belirtti.

Etkinlik, öğrencilerin sorularıyla devam etti ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Gezeravcı, etkinlik sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay misyonunun yansımalarını Azerbaycanlı kardeşlerine aktarmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye Milli Uzay Programı'nı 200'den fazla farklı şehirde 500'den fazla programla anlattığını belirten Gezeravcı, "Bu programlarda geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimize, uzayın, teknolojinin çok istisnai evrilen bir alanı olduğunu ve gelecekte o muhteşem potansiyellerini aktarabilecekleri, devletimizin de hedef koyduğu birçok alanı kapsayan özel bir alan olduğu bilincine varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu alanda onların potansiyelini geçmişten günümüze evrilen bu teknolojik akış içerisinde doğru alana kanalize edebilirsek, bundan sonraki hedeflerimizle uyuşacak bir kitlenin yetişmesine vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Gökhan Seyhan, Gezeravcı'yı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Seyhan, Gezeravcı'nın uzay misyonu konusundaki derin tecrübelerinin ve gençler için açtığı yolun büyük önem taşıdığını vurguladı.