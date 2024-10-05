Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Adana'da Uzay Meraklılarıyla Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Adana etkinliğinde uzay meraklılarına ve öğrencilere uzay yolculuğu ile bilimsel deneylerini anlattı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Adana'da uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Astronot Atasever, festival alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu.

Burada uzay yolculuğuna ve mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylere ilişkin sunum yapan Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel

Tuva Cihangir Atasever Kültür Sanat Teknofest Etkinlik Türkiye Eğitim Güncel Adana Uzay

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester City Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Arsenal Southampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu?
title