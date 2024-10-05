Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Adana'da Uzay Meraklılarıyla Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST Adana'da uzay meraklılarıyla bir araya geldi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Astronot Atasever, festival alanında düzenlenen etkinlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra bilim ve uzay meraklılarıyla buluştu.

Burada uzay yolculuğuna ve mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirdiği bilimsel deneylere ilişkin sunum yapan Atasever, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.