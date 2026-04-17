Haberler

Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu

Astronot Tuva Cihangir Atasever Muğla'da öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tuva Cihangir Atasever, Muğla'da düzenlenen bir etkinlikte uzay yolculuğu ve deneyimlerini öğrencilere anlattı. 2024'te gerçekleştirecekleri uzay görevleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Atasever, uzay yolculuğu süreci ve deneyimlerine ilişkin bilgi verdi.

Atasever, 2024'te iki insanlı uzay görevi gerçekleştirdiklerini belirterek, bu görevler sırasında mikro yer çekimi koşullarında toplam 20 bilimsel çalışma yürüttüklerini söyledi.

Atasever, ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin deneyimlerini de öğrencilerle paylaştı.

Programa katılan öğrenciler de Atasever'e merak ettikleri konularda sorular sordu.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile idareciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

