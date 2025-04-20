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Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Tuz Mağaraları'nda Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır Tuz Mağaraları'nda Öğrencilerle Buluştu
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Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda öğrencilerle düzenlenen söyleşide uzay yolculuğundan ve deneyimlerinden bahsetti. Etkinlik, 'Asla Vazgeçme' projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nda öğrencilerle söyleşi yaptı.

Tuzluca ilçesinde bulunan ve geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma işlemleri sonucu oluşan Tuz Mağaraları, birçok galeriyi barındırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hayata geçirilen "Asla Vazgeçme" projesi kapsamında kentte ağırlanan Atasever, yerin 80 metre altındaki Tuz Mağaralarında öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Atasever, uzay yolculuğu esnasında yaşadıklarını anlatıp öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Iğdır'a ilk defa geldiğini belirten Atasever, AA muhabirine, "Aslında baba memleketim olan bu özel mekanda bu kadar fantastik bir ortamın içerisinde olmak benim için muazzam bir mutluluk." dedi.

Atasever, şöyle devam etti:

"ABD'de, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yönelik düzenleyeceğimiz görev sırasında Teksas eyaletinde bulunan bir yeraltı mağarasının içine girme şansım olmuştu. Orayla kıyasladığım zaman buranın etkileyici ambiyansı çok çok daha yüksek, bunu söyleyebilirim."

"Bu kadar güzel bir ortamın Iğdır'a kazandırılmış olması noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz burada galeriden bir tanesinin içerisinde öğrencilerle minik bir söyleşi yaptık. Benim için de aslında seminer gerçekleştirdiğim en özel ortamlardan birisi oldu. Iğdırlı genç arkadaşlarımla bu kadar özel bir ortamda buluşmak tarifsiz bir mutluluk."

Düzenlenen etkinliğe Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün de katıldı.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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