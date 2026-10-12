Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Oba, Burhan'a güven mektubunu sunarak göreve başladı

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Oba, Burhan'a güven mektubunu sunarak göreve başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fahri Türker Oba, güven mektubunu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a sundu. Büyükelçilikten yapılan paylaşıma göre Oba, mektubu sunmasının ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak görevine başladı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Oba'nın Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak güven mektubunu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a sunduğu bildirildi.
Oba, güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak görevine başladı.
Kaynak: AA