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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti

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Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 2012'de kapatılmasının ardından Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden açıldı. Açılışa katılan yetkililer, konsolosluğun Türkiye'nin temsil gücünü artıracağını ve Suriyelilere destek vereceğini belirtti.

- Halep Başkonsolosluğu'nda Türk bayrağı göndere çekildi

HALEP - Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle yeniden faaliyetlerine başladı.

Suriye'de iç savaş nedeniyle 2012'de kapatılan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nda Türk bayrağı göndere çekildi. Muhafaza semtindeki başkonsolosluğun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz katıldı. Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başkonsolosluk diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan Halepliler, konsolosluğun açılışını tekbirler getirerek coşkuyla karşıladı.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Köroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, konsolosluğun açılmasıyla Türkiye'nin devlet olarak burada en yüksek şekilde temsil edildiğini, Türkiye ile ilgili talepleri olanların konsolosluğa başvurabileceğini söyledi. Türkiye'nin Halep'in tarih boyunca sahip olduğu ve layık olduğu konuma yeniden ulaşması konusunda elinden geleni yapacağını ifade eden Köroğlu, "Başkonsolosluğumuzun hedefi iki halkın bir arada beraberce yaşamasını sağlayacak her türlü desteği vermek" dedi. Köroğlu, ayrıca ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere destek verileceğini belirtti.

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MAHMUD ALHALBİ - Güncel
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