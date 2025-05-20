Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu IKBY Başkan Yardımcısı ile Görüşme Gerçekleştirdi
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmenin samimi ve verimli geçtiği belirtildi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada, Topçu ile IKBY Başkan Yardımcısı Mustafa'nın bir araya gelerek, bölgesel gelişmeleri ele alarak, "samimi ve verimli bir görüşme yaptığı" kaydedildi.
Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel