Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü konserle kutladı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde Irak'tan çok sayıda siyasi ve diplomatik temsilciyi ağırladı. Caz sanatçısı Bilal Karaman ve ekibi, Anadolu ezgileriyle caz ritimlerini harmanlayarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle bir konser gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu himayesinde Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun konferans salonunda düzenlenen konsere, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi ve IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf'un yanı sıra çok sayıda siyasi ve diplomatik misyon temsilcisi ve davetliler katıldı.

Konsere ev sahipliği yapan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü çerçevesinde düzenlediklerini söyledi.

Topçu, Erbil'de güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde dünyaca ünlü gitaristimiz Bilal Karaman ve ekibini Erbil'de ağırladık. Manouche Ala Turca konseptiyle cazın o özgür ritimlerini Anadolu'nun ezgileriyle birleştiren çok güzel bir konser dinledik." dedi.

Bölgede ortak ve insani bağların çok fazla olduğunu vurgulayan Topçu, "Aynı güneş altındayız, aynı topraklarda yaşıyoruz. Aynı zevklere, aynı kültüre aynı tatlara sahibiz. Bu insani bağlara çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Hristiyan'ıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen vatandaşlarımızla beraber çok güzel bir akşam yaşadık. Sevgili sanatçımıza ve emeği geçen herkese şükran borçluyum." diye konuştu.

Caz sanatçısı Bilal Karaman da, 35 yıldır müzikle uğraştığını daha önce 30'dan fazla ülkede konserler verdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Erbil'de bulunmaktan çok mutluyum. Konser, Başkonsolosumuz Erman Topçu'nun organizasyonu ile gerçekleşti. Vokalde Güler Tuncer, kemanda İlker Görgülü, akustik gitarda Ersin Erçin, kontrbasta Mikail Taşkol vardı. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum."

