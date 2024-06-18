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Türkiye'nin en zehirli yılanı bir eve girmek üzereyken öldürüldü

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Türkiye'nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, Hakkari'nin Kavaklı köyünde bir eve girmek üzereyken son anda öldürüldü. Yılanın daha önce de görüldüğü köydeki vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istedi.

Hakkari'nin Kavaklı köyünde eve girmek üzere olan bir engerek yılanı son anda bastonla öldürüldü.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kavaklı köyünde görülen engerek yılanı yürekleri ağızlara getirdi. Türkiye'nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edildi. Hemen harekete geçen vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü.

"İLAÇLAMA YAPILSIN" ÇAĞRISI

Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona erdi. Köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, yetkililere de çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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