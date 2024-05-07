Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar tarafından kabul edildi.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'daki Cumhurbaşkanı Yardımcılığında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Mutaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede, Günay Sudan'da Aralık 2024'te yapılması öngörülen genel seçimler ışığında ülkedeki siyasi ve güvenlik durumu ile Sudan konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Güney Sudan'la 200 yılı aşkın ortak tarihi ve kültürel bağlara dikkati çeken Büyükelçi Mutaf, Türkiye'nin birçok alanda Güney Sudan'a sağladığı destek ve gelecek dönemde planlanan projeler konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Machar'a bilgi sunduğunu kaydetti.