Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Suriye, bölgedeki son gelişmelerden etkilenmemeli

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Orta Doğu'daki son gelişmelerin bölgedeki istikrarsızlığın artma riskini doğurduğuna işaret ederek, Suriye'nin bu gelişmelerden etkilenmemesi için "yalıtılmış halde tutulmasının" önemine dikkati çekti.

Büyükelçi Yıldız, New York'taki BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, "Orta Doğu'daki Durum" isimli oturumda, bölgedeki son gelişmelerin Suriye'nin istikrarı için oluşturduğu tehditlere değindi.

"Bölgemizdeki son gelişmeler, hem bölgesel düzeyde hem de bölge sınırlarının ötesinde, istikrarsızlığın daha da artması riskini beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullanan Yıldız, bu nedenle, Suriye'nin, istikrar, güvenlik ve ekonomik toparlanma yönündeki çabalarını pekiştirmeye ihtiyaç duyulduğu bir dönemde söz konusu gerilimlerden "yalıtılmış halde tutulması" gerektiğini söyledi."

Yıldız, İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini ve 100 binden fazla kişinin de Suriye'ye geçtiği bilgilerini paylaştı.

Türk Büyükelçi, "bu denli büyük ölçekli bir nüfus hareketliliği yaşanırken" BM kuruluşlarının Suriye Hükümeti'ne gerekli desteği sağlamaya devam etmelerinin "hayati önem taşıdığı" değerlendirmesinde bulundu ve ülkede terör örgütü DEAŞ'ın oluşturduğu tehdidin de yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldız, ülkedeki silahlı gruplardan Nusra Cephesi ve HTS'nin BM yaptırım listelerinde yer almasının, Suriye Hükümeti'nin uluslararası meşruiyetinin desteklenmesi yönünde önemli bir adım teşkil ettiğine de işaret etti.

Türkiye'nin, çeşitliliği tam anlamıyla yansıtma ve kapsayıcılığını artırma noktasında Suriye'ye desteğini yineleyen Yıldız şunları söyledi:

"Suriye'deki bütünleşme süreci, bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak kesintisiz şekilde devam etmelidir. Aynı zamanda gerçekçi olmayan beklentilerden kaçınılmalıdır. Bu bağlamda kapsayıcı bir yaklaşımla Suriye toplumunun tüm kesimlerini hükümet etrafında bir araya getirmek ve yeniden inşa çabalarını hızlandırmak, kritik öncelikler olmaya devam etmektedir."

İsrail'in 8 Aralık sonrası işgal ettiği bölgelerden çeklimesi çağrısını yineledi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Suriye'nin güneyinde istikrarın 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'na "tam uyum içinde sağlanmasının şart olduğunu" belirtti.

Yıldız, "Bu çerçevede, İsrail'in; tampon bölgeden ve 8 Aralık'tan bu yana işgal altında tuttuğu diğer bölgelerden çekilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." dedi.

"Egemenliğe, bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı, vazgeçilmez ilkeler olmaya devam etmektedir." diyen Yıldız, Türkiye'nin Suriye'de istikrarı, güvenliği, uzlaşmayı ve sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı desteklemeye kararlı olan tüm taraflar için yapıcı bir ortak olarak hareket etmeyi sürdüreceğini kaydetti."