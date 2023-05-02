Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinin açılışının 31. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı

Türkmenistan'da, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğin açılışının 31. yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi ve tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Oral, 2 Mayıs 1992'de Aşkabat'ta ilk olarak Türkiye Büyükelçiliğinin açıldığını hatırlatarak "Türk Dışişlerinin, yurt dışında 260 misyon ile, kalite açısından en hızlı ve en geniş konsolosluk hizmeti ile, ileri teknolojilerin kullanımı ile, 79 kadın büyükelçi ile, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ve karar alma düzeyinde yüzde 43 oranında kadın temsilcisi ile en üst düzey diplomatik servisler arasında olduğunu söylemekten gurur duyuyorum." dedi.

Türkiye'nin "girişimci ve insani diplomasi" yaklaşımı doğrultusunda uluslararası düzeyde olduğu kadar yakın çevresinde de güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması için seferber olduğunu ifade eden Oral, "Milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke olarak hangi kökene, inanca ve farklılığa sahip olursa olsun mazlum ve muhtaçların imdadına koşuyoruz. Türkiye, dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Oral, Türkiye'nin çatışma ve istikrarsızlık ortamında, Suriye'deki insani dramın sona ermesinden Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulunmasına kadar barış ve refah bölgesi oluşturmaya çalıştığını belirtti.

"Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinin yeni arması tanıtıldı"

Bugün aynı zamanda Dışişleri Bakanlığının 103. doğum günü olduğunu ve bu anlamlı günde Büyükelçiliğin yeni armasını tanıtmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oral, "Birazdan göreceğimiz yeni arma, tarih boyunca 16 bağımsız Türk devletini temsil eden 16 yıldızla süslenmiştir." dedi.

Türklerin binlerce yıldır geniş coğrafyaya hükmettiğini kaydeden Oral, "16 devlet Türkler, Orta Asya bozkırlarından Avrupa'ya uzanan uzun yürüyüşümüzde engin bir diplomasi tecrübesi biriktirmiştir." diye konuştu.