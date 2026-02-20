Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Bello ile görüştü

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy, Nijerya Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Senatör Abubakar Sani Bello'yu ağırladı.

Büyükelçi Poroy'un ev sahipliğinde başkent Abuja'daki büyükelçilik binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde atılabilecek adımlar da değerlendirildi.

Poroy ile Senatör Bello arasındaki görüşmenin, Türkiye ile Nijerya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.