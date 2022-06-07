Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Pantami ile görüştü - Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı Pantami ile görüştü Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami tarafından kabul edildi. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami tarafından kabul edildi. Bayraktar ile Pantami, başkent Abuja'daki İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede, bilişim ve bilgi güvenliği alanlarında muhtemel iş birliği imkanları ele alındı. AA / Adam Abu - Güncel Ekonomi Bakanlığı Nijerya Türkiye Güncel Haberler

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