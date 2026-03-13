Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nden Ülkedeki Türk Vatandaşlara Uyarı

Güncelleme:
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Türk vatandaşlarından BAE makamlarının düşen şarapnel parçalarına ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği hususundaki uyarılarına riayet edilmesini istedi.

(ANKARA) - Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Türk vatandaşlarından BAE makamlarının düşen şarapnel parçalarına ilişkin video ve fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği hususundaki uyarılarına riayet edilmesini istedi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE'ye düşen şarapnel parçalarına ilişkin video ve fotoğrafların paylaşılmasının, ayrıca doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin sosyal medya ve dijital platformlarda yayılmasının bu ülkede hukuki sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Toplumda paniğe yol açabilecek ve ülkedeki güvenlik çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek paylaşımlardan uzak durulması gerektiği yönündeki BAE makamları uyarılarına vatandaşlarımızın titizlikle uymaları önemli rica olunur."

Kaynak: ANKA
