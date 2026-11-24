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Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilciliği, gençlik çalışanlarının göç, kültürel entegrasyon ve kuşaklar arası hafıza alanlarında bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik Erasmus projesi kapsamında Türkiye'den ve Avrupa'dan Türk gençlerini Brüksel'de ağırladı.

Kafkas Vakfı, Mönchengladbach Kafkas Kültür Derneği, Belçika Kafkas Kültür Derneği ve Marscho Derneğinin, Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle yürüttüğü "Hafıza, Göç ve Gençlik" adlı proje kapsamında Brüksel'de bulunan heyet, Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilci Yardımcısı Orhan Aydın ile görüştü.

Aydın, bu tür projelerin önemine işaret ederek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağının AB ile kurumsal düzeyde entegrasyonunun önem arz ettiğini belirtti.

Kimlik ve entegrasyonun birbirine mani olmayan iki unsur olduğunu vurgulayan Aydın, Türk milletinin gittiği her yerde kültürünü ve kimliğini güçlü biçimde yaşattığını ifade etti.

Aydın, kültür ve kimliğin muhafaza edilmesinin entegrasyon ve işbirliği önünde engel teşkil etmediğini, aksine bu süreçlerin önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Erasmus gibi gençlerin hareketliliğine imkan tanıyan programların önemine dikkati çeken Aydın, bu programların sadece akademik açıdan değil, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin insandan insana bir boyut kazanması bakımından da önemli olduğunu söyledi.

Kafkas Vakfı Başkanı Veysel Arıhan da bu tür projeler sayesinde Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin bir araya geldiğini ve somut işbirliği imkanlarının doğduğunu belirtti.

Arıhan, projelerin Türkiye'den gelen gençlerin Avrupa kurumlarını yakından tanımalarına ve Türkiye Ulusal Ajansı'nın sunduğu imkanlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağladığını kaydetti.

Müzik, sanat ve hikaye anlatımının öğrenme araçları olarak kullanıldığı ve çeşitli eğitmenlerin farklı eğitim programları ile katkı sunduğu projeyle gençlerin kültürlerarası iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve Türkiye, Almanya ve Belçika'daki gençlik kuruluşları arasında kalıcı işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye'den Avrupa'ya gerçekleşen iş göçünün toplumsal ve kültürel etkileri, göçmen toplulukların dernekleşme süreçleri ile farklı kuşakların kimlik ve aidiyet deneyimleri ele alınıyor.

Belçika ve Almanya'da 21 Kasım'da başlayan proje, 29 Kasım'da tamamlanacak.

Kaynak: AA