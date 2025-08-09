Türkiye'nin 16 ilinde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde, bugün öğleye kadar 16 ilde termometreler 40 derecenin üzerinde ölçüldü. Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde en yüksek sıcaklık 45,6 derece olarak kaydedildi. Hafta sonu da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta sonu da yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 45,6 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Adana'nın Sarıçam ve Yüreğir ilçeleri 45,2, Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,9 ve Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi 44,8 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adana, Sarıçam, Yüreğir45,2
Adıyaman il merkezi40,7
Antalya, Kepez42,9
Batman, Hasankeyf41,8
Diyarbakır, Bismil41,9
Gaziantep, Karkamış44,6
Hatay, Defne44,5
Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu41,2
Kilis, Elbeyli43
Mardin, Nusaybin44,5
Mersin, Tarsus43,4
Muğla, Köyceğiz42,2
Osmaniye, Sumbas45,6
Siirt, Kurtalan43,6
Şanlıurfa, Ceylanpınar44,8
Şırnak, Cizre44,9

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
