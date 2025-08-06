Türkiye'nin 10 İlinde Sıcaklık 40 Dereceyi Geçti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar 10 ilde 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık 45,5 derece ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü.

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde günün ilk yarısında termometreler 10 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün ilk yarısında 10 kentte sıcaklık ilçelere göre 40- 45,5 derece aralığında ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,5 derece olurken, bunu 44 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesi ve 42,5 dereceyle Diyarbakır'ın Sur ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Batman, Beşiri41,5
Bingöl, Genç40,3
Diyarbakır, Sur42,5
Gaziantep, Araban41,3
Karabük, Yenice40,4
Malatya, Doğanyol40
Mardin, Nusaybin41,6
Siirt, Kurtalan45,4
Şanlıurfa, Ceylanpınar41,1
Şırnak, Silopi44

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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