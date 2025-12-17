NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul'da Yapıldı
(ANKARA) - NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 16 ülke ve NATO temsilcilerinin katılımıyla 8-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu (GMWG-25B) Toplantısı, ülkemizin ev sahipliğinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı koordinesinde icra edildi. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya 16 farklı ülke ve NATO temsilcileri katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel