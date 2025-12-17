Haberler

NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul'da Yapıldı

NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 16 ülke ve NATO temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda denizseferleri, hidrografi ve oşinografi konularında iş birliği görüşüldü.

(ANKARA) - NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde 16 ülke ve NATO temsilcilerinin katılımıyla 8-12 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Deniz Coğrafi Çalışma Grubu (GMWG-25B) Toplantısı, ülkemizin ev sahipliğinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı koordinesinde icra edildi. Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen toplantıya 16 farklı ülke ve NATO temsilcileri katıldı" denildi.




