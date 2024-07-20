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Türkiye Muharip Gaziler Derneği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Konuşmalarda, Kıbrıs'ın ilhak edilmesi ve Kıbrıs Harekatı'nın önemi vurgulandı. Törende ayrıca Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi ve bağımsızlığına kavuşması anlatıldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla tören düzenledi.

Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan törende anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kıbrıs gazilerinin katıldığı törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Dış İlişkiler Başkanı Emekli Astsubay Sebahattin Ünlüsoy, "Bundan 50 yıl önce Kıbrıs'ı ilhak ederek Türkiye'yi batıdan ve güneyden kuşatmak isteyen Yunanistan, 15 Temmuz 1974'te EOKA'cı katillere darbe yaptırarak adaya kan ve gözyaşı getirmiştir." dedi.

Ünlüsoy, Londra ve Zürih Antlaşmaları gereği garantör devlet Türkiye'nin, Kıbrıs'ta barışı tesis etmek ve soydaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs'a müdahale kararının alındığını anımsattı.

Türk Ordusunun, Kıbrıs Harekatı'nın sabahında denizden ve havadan başarılı bir harekat icra ettiğini vurgulayan Ünlüsoy, Kıbrıs Türkü'nün 1878'den o güne kadar hasret duyduğu özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti.

Yıllardır Kıbrıs'ta her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türk'ünün hiçbir zaman pes etmeden 20 Temmuz 1974'te Mehmetçikle kucaklaştığını aktaran Ünlüsoy, 20 Temmuz'un Kıbrıs Türk'ünün esaretten kurtulduğu ve yavru vatanın ana vatana kavuştuğu gün olduğunu belirtti.

Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda destan yazan Türk Ordusu, yurt içinde ve dışında her zaman güç ve kudret sembolüdür. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 508 can kardeşimiz, 70 mücahit ve 270 Kıbrıs Türkü şehit olmuştur. Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Kuzey Türk Cumhuriyeti, Ne mutlu Türk'üm diyene."

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da 20 Temmuz'un Kıbrıs'a barışın gelişinin, Kıbrıs Türk halkının kendi toprağında 50 yıldır huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürmesinin temellerinin atıldığı tarih olduğunu kaydetti.

Bu tarihin Kıbrıs Türkü için anlamının kelimelerle ifade edilemediğini belirten Korukoğlu, Kıbrıs Türkü'nün mücadeleden vazgeçmeyerek ana vatanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının desteğiyle bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Türkiye Politika Güncel Haberler

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