Türkiye Maarif Vakfı Gana'da Mezuniyet Töreni Düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı'nın Gana'daki okulunda düzenlenen mezuniyet töreninde, Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Türk kurumları temsilcileri ve Ganalı yetkililer katıldı. Öğrenciler yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergiledi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Gana'daki okulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Başkent Akra'daki TMV Okullarında düzenlenen törene, Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Türk kurumlarının temsilcileri, Ganalı yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende, öğrenci ve öğretmenler yıl boyunca yapılan çalışmaları sergileme fırsatı buldu.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda mezun olan öğrencilere diplomaları takdim edildi.

Törene katılan Ganalı yetkililer ve veliler de okulun sağladığı nitelikli eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin hazırladığı müzik ve dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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