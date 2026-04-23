Türkiye Maarif Vakfı, Fildişi Sahili'nde yeni eğitim merkezi açtı

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV), Fildişi Sahili'nin Abidjan kentindeki Uluslararası Maarif Okulları bünyesinde hizmete açılan yeni eğitim merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Maarif Okulları bünyesinde yeni bir eğitim merkezi açılarak ülkedeki eğitim altyapısına katkı sunuldu.

Yeni açılan merkezde, Science Fest Africa (SFA) kapsamında 27 Afrika ülkesinden öğrencinin katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Uluslararası Maarif Okulları kampüsünde inşa edilen ve resmi açılışı yapılan eğitim merkezi, çeşitli atölyeler, çok amaçlı çalışma alanları ve konferans salonuyla öğrencilerin akademik, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış törenine Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Zeynep Arkan ile yönetim kurulu üyeleri ve Afrika'daki ülke temsilcileri katıldı.

Törenin ardından eğitim merkezinin konferans salonunda 23 Nisan kapsamında düzenlenen programda, farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi kültürlerini yansıtan sahne performanslarını sergiledi.

Etkinlikte çocukların neşesi ön plana çıkarken, uluslararası dostluk, barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Büyükelçi Barım, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde milli egemenliğin simgesi olduğunu belirterek, bu bayramın dünya çocuklarına armağan edilmesinin güçlü bir vizyonu temsil ettiğini söyledi.

Türkiye ile Fildişi Sahili arasındaki işbirliğinin bilgi, inovasyon ve teknoloji alanlarında gelişerek sürdüğünü ifade eden Barım, gençlerin geleceğin dünyasında önemli rol oynayacağını dile getirdi.

TMV Başkanı Özdil ise 23 Nisan'ın tarihi ve evrensel önemine değindi.

Bayramın Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerle kutlanmasının anlamına dikkati çeken Özdil, "Ulusal egemenliği geleceğe taşıyacak olanlar bugünün çocuklarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdil ayrıca, yeni merkezin yalnızca bir eğitim binası olmadığını, bilim, teknoloji ve inovasyon temelli bir eğitim anlayışının ürünü olduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilerin sahne gösterileri ve farklı Afrika ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerle düzenlenen defile ile sona erdi.