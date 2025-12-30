Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan 180 eser 2025'te Türkiye'ye iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te 180 kültür varlığının Türkiye'ye iadesinin sağlandığını, 2002-2025 döneminde iade edilen toplam eser sayısının 13 bin 448'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde kültürel mirasa sahip çıkma kararlılıklarını 2025'te de somut sonuçlarla ortaya koyduklarını belirtti.

Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan kültür varlıklarını bilimsel, hukuki ve diplomatik çalışmalarla tek tek tespit ederek, Türkiye'ye kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizen Ersoy, müzeler, müzayede evleri ve koleksiyonların titizlikle incelendiğini ve uluslararası işbirlikleriyle hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"2025 yılında toplam 180 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Uzun soluklu ve kararlı mücadelenin sonucu olarak, 2018-2025 yılları arasında ülkemize iadesi sağlanan kültür varlığı sayısı 9 bin 133'e, 2002-2025 döneminde ise toplam iade edilen eser sayısı 13 bin 448'e ulaştı. Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD'den Türkiye'ye getirilmesi oldu. Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır."

"Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz"

İsviçre ile yürütülen işbirliği kapsamında, St. Gallen Kantonu'nda ele geçirilen 7 Anadolu kökenli eserin Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Ersoy, Bahreyn'den gönüllü iade edilen, İbn-i Berrecan'a ait 1268 tarihli 'Kitab Şerhu'l-Esma' adlı yazma eserin ise 3 Temmuz'da Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine teslim edildiğini anımsattı.

Ersoy, New York'ta düzenlenen törenlerle, Urartu Dönemi'ne ait bronz kemer, boğa başlı miğferler, Lidya gümüş phialesi, Roma İmparatorluk Dönemi zırhlı imparator heykeli ve Anadolu darphanesi kökenli 83 bronz sikkenin Türkiye'ye iade edildiğini hatırlattı.

Her bir iadenin, yalnızca bir eserin dönüşü değil, tarihe, hafızaya ve kültürel egemenliğe sahip çıkmanın açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Ersoy, "Kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.