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Türkiye Korolar Şenliği Başlıyor

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Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen 26. Türkiye Korolar Şenliği, 28 Mayıs'ta başkentte başlıyor. Yaklaşık 5 bin koristin katılımıyla gerçekleşecek olan şenlik, Ankara'da düzenlenecek ve 2 Haziran'a kadar devam edecek. Katılımcı korolar, zorunlu eser türü olarak bu sene 'türkü' seçildi. Şenlik Değerlendirme Kurulu tarafından sanatsal başarı kriterlerine göre değerlendirilecek olan korolar, performanslarına göre ödüllendirilecek.

Türkiye Polifonik Korolar Derneğince, bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Türkiye Korolar Şenliği, 28 Mayıs'ta başkentte yaklaşık 5 bin koristin katılımıyla başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çok sesli koro müziğinin yaygınlaşması ve ulusal koro müziğinin evrensel müzik dünyasında yerini alabilmesi için 1989'da kurulan Türkiye Polifonik Korolar Derneği, 1996'dan bu yana her yıl Türkiye Korolar Şenliği'ni düzenliyor.

Ankara'da bu yıl 26'ncısı düzenlenecek şenlik, 28 Mayıs-2 Haziran'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi ile 1-2 Haziran'da Beşevler Gazi Konser Salonu'nda yapılacak.

Müzikseverler, 120 korodan yaklaşık 5 bin koristin katılımıyla ücretsiz gerçekleştirilecek şenliğin programını, "www.turkiyekorolarsenligi.org" sayfasından inceleyebilecek.

Katılımcı korolar, her yıl olduğu gibi bu sene de dernek yönetimince belirlenen zorunlu eser türünden bir eseri repertuvarlarına alarak seslendirecek.

Önceki senelerde madrigal, motet, koral, marş, ninni gibi pek çok farklı eser türünü seslendiren koroların bu sene zorunlu eser türü "türkü" olarak belirlendi.

Korolar, performans değerlendirmesiyle ödüllendirilecek

Şenliğe katılan korolar, Türkiye'de koro müziğinin gelişimine yön vermiş, koro şefleri yetiştiren müzik eğitimcilerinden ve profesyonel koro sanatçılarından oluşan Şenlik Değerlendirme Kurulunca sanatsal başarı kriterlerine göre değerlendirilecek.

Birbiriyle yarışmadan her koro, kendi performansında en iyi başardığı sanatsal kriterin ödülünü, şenliğin son gecesi düzenlenecek ödül töreninde alacak.

Kaynak: AA / Güncel

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