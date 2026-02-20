Haberler

Türkiye Komünist Hareketi: Ne Gazetecilik Suç Ne de Alican Uludağ Suçludur

Türkiye Komünist Hareketi, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasını eleştirerek, iktidarın yargıyı baskı aracı olarak kullandığını ifade etti. Açıklamada, 'Gerçeklerin üstünü örtmeye yetmeyecek' denildi.

(ANKARA) - Türkiye Komünist Hareketi tarafından gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Yargıyı bir sopa olarak kullanan iktidarın bu adımı, gerçeklerin üstünü örtmeye yetmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasına bir tepki de Türkiye Komünist Hareketi'nden geldi. TKH, X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı. İktidar, 'Cumhurbaşkanına hakaret' kılıfı ile bir gazeteciyi daha susturmak isteyedursun, gerçeklerin balçıkla sıvanmayacağı bilinmelidir. Ne gazetecilik suç ne de Alican Uludağ suçludur. Yargıyı bir sopa olarak kullanan iktidarın bu adımı, gerçeklerin üstünü örtmeye yetmeyecektir."

Kaynak: ANKA
