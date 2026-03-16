Dışişleri Bakanlığından Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının 12. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından yasadışı ilhakının 12. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka aykırı bu durumu bir kez daha tanımadığını belirtti ve Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına destek verdiğini vurguladı.

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni gayrimeşru bir referandumun neticesinde ilhak ettiği hatırlatılan açıklamada, "(İlhakın) On ikinci yıl dönümünde, uluslararası hukuka aykırı bu fiili durumu tanımadığımızı bir kere daha teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğinin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "(Türkiye) Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Yarımada'daki gelişmeleri yakından takip ederek gündemde tutmayı sürdürecektir." vurgusunda bulunuldu.

Kırım'da ne oldu?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 12 yıl geçti.

Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı duyurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

