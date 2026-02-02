Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile Ankara'da Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya gelerek Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'nı başlattı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'na başlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı vesilesiyle, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi.

Daha sonra Fidan ve Koşerbayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı Ankara'da başladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı