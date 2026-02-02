Dışişleri Bakanı Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Koşerbayev ile Ankara'da Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi. İki ülkenin dışişleri bakanlarının eş başkanlığında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı'na başlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı vesilesiyle, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev ile Ankara'da bir araya geldi.

Daha sonra Fidan ve Koşerbayev'in eş başkanlıklarında Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Sekizinci Toplantısı Ankara'da başladı.