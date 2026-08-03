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Türkiye, Katar ve Mısır’dan Gazze’ye Ortak Kınama

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Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail’in Gazze’deki ihlallerini, özellikle sivil kayıplar ve sağlık tesislerine saldırıları kınayarak, ateşkes taahhütlerine uyulması ve uluslararası hukukun korunması çağrısı yaptı.

Türkiye, Katar ve Mısır, ortak açıklamayla Gazze'de sivil kayıplara neden olan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı.

Arabulucu ülkeler olarak Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden ihlallerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Buna göre, Türkiye, Katar ve Mısır, arabulucu ülkeler olarak, Gazze Şeridi'nde devam eden, özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlar ile çocuklar da dahil olmak üzere sivil kayıpların yaşanmasına sebebiyet veren ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil eden İsrail ihlallerini şiddetle kınadı ve telin etti.

Arabulucular, özellikle Hamas ve Filistinli grupların, yol haritasını, bilhassa silahların sınırlandırılmasına ilişkin hükmü kabul ettiklerini açıklamalarının ardından söz konusu ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiğine ve anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesine yönelik çabaları baltaladığına dikkati çekerek, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca arabulucular, bu ihlallerin gerilimin düşürülmesine yönelik süreci tehdit ettiği ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yaşadığı mağduriyeti daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulundu.

Arabulucular, sivillerin, sağlık tesislerinin ve insani yardım personelinin tam olarak korunmasının sağlanması ile Gazze Şeridi genelinde insani yardım ve tıbbi malzemelerin kesintisiz şekilde ulaştırılmasının güvence altına alınması yönündeki çağrılarını yineledi.

Uluslararası topluma, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının tamamlanmasını sağlayacak şekilde, İsrail'in uluslararası hukuk ve ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için sorumluluk almaya ve gerekli baskıyı uygulamaya yönelik çağrıda bulunan arabulucular, Trump'ın, ikinci aşamaya ilişkin yol haritası üzerinde mutabakata varılmasını "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendirdiğine dikkati çekti.

Arabulucular, Gazze Şeridi'nde kalıcı bir ateşkesi ve insani acıların sona ermesini sağlayacak sürdürülebilir bir gerilimi düşürme sürecini hedefleyen çabaların sekteye uğratılmasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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