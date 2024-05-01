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Türkiye Kamu-Sen, İzmir'de 1 Mayıs'ı kutladı

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Türkiye Kamu-Sen, İzmir'de düzenlediği miting ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, maaşların reel olarak yükseltilmesi ve alım gücünün artırılması için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Kamu-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İzmir'de düzenlediği mitingle kutladı.

Konak ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda bir araya gelen Türkiye Kamu-Sen üyeleri pankartlar açtı, sloganlar attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa katılan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ülkede tüm kesimlerin yüreğinin mutlu, huzurlu ve refah içinde bir Türkiye için attığını belirten Kahveci, "Bugün, güvencesiz ve kuralsız çalışmanın yaygınlaştığı, yoksulluğun çalışanları dahi esir aldığı, maaşların gıda harcamasına bile yetmediği bir dönemi yaşıyoruz. Biz hem bu sorunlarla hem de adına sendika diyen ama sorunlar karşısında kafasını kuma gömen oluşumlarla mücadele etmek zorundayız." diye konuştu.

Kahveci, hayat pahalılığının cep yaktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün ortalama memur maaşı bütün ödemeler dahil edildiğinde 37 bin lira dolayında, 4 kişilik ailenin zorunlu harcamaları aylık 60 bin liraya dayandı. Yani memur 2 ay çalışınca ancak bir ayını kurtarabiliyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, böyle bir hayat mümkün müdür? Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır? İki gün sonra nisan enflasyonu da açıklanacak ve enflasyon rakamının üzerine eklenecek."

Kahveci, tüm çalışanların maaşlarının reel olarak yükseltilmesi ve alım gücünün artırılması için çalışacaklarını anlattı.

Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olanların memurlar olduğunu belirten Kahveci, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devleti Türkiye Yüzyılı hedefine taşıyacak yetkinliğe sahip bir kamu çalışanı görmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Kahveci, milli birlik ve beraberlik için bütün azimleriyle çalışacaklarını söyleyerek, "Huzurlu ve insan onuruna yaraşır bir yaşam istiyoruz. İstihdamın korunmasını, geliştirilmesini ve işsizliğin önlenmesini istiyoruz. Taleplerimizi dile getirmenin, sorunları gündeme taşımanın en önemli araçlarından birisi olarak da böyle önemli günleri görüyoruz." dedi.

Programda halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Önder Kahveci 1 Mayıs Türkiye İzmir Politika Güncel Haberler

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