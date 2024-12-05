Üye Girişi
Haberler
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

 ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

 Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz

Türkiye, Kahire'de Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Kutladı

Türkiye, Kahire'de Dünya Türk Kahvesi Günü'nü Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenleyerek Mısırlı konuklara Türk kahvesi ve Osmanlı müziğiyle anılar sundu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" etkinliği düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda ?düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 Mısırlı üst düzey konuğa ve diplomatik misyon ?mensuplarına Türk kahvesi, Türk böreği ve Türk lokumu ikram edildi.

Etkinlikte, Kahire Senfoni Orkestrasının baş viyola sanatçısı Suzan Sabır tarafından Osmanlı ?Türk müziğinden parçalar icra edildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin ?geçmişinin Osmanlı dönemine dayandığını ve Avrupa'ya Osmanlı İmparatorluğu üzerinden ?Avusturya'dan başlayarak yayıldığını aktardı.

Türk kahvesinin asıl olarak Yemen'den gelen kahveyle ?yapıldığını, 20'nci yüzyılın ortasına kadar Türk milletinin sabahları ilk tükettiği içecek olduğunu ?anlatan Şen, Türk ?kahvesinin Mısır'da Türkiye'den daha fazla yaygın olduğunu bildiğini söyledi.?

Büyükelçi Şen, kahvenin ?bir yaşam biçimi ve yaşama anlam katan misafirperverlik göstergesi olduğunu kaydetti.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
img

Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
img

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu? Firmino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Bournemouth Tottenham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Emre Kongar Tele1 den ayrıldı mı, Emre Kongar neden yok? Fulham Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılancı Osman kimdir? Yılancı Osman nerede?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.